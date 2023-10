Grupo Stripulia faz dois clássicos infantis no Sesc Casa do Comércio | A TARDE

Com o Dia das Crianças, muitos pais e mães se preocupam em levá-los para uma boa e divertida opção cultural. E uma boa peça de teatro infantil é geralmente uma lembrança que as crianças levam consigo para o resto da vida. Com uma trajetória de 20 anos, o Grupo Stripulia realiza, nesta quinta-feira, 12, a apresentação de dois grandes sucessos no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Às 11h, tem Chapeuzinho Vermelho, e às 16h, o famoso musical dos Saltimbancos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Sympla.

“Há 20 anos, aceitei o pedido de uma amiga para montar a peça Os Três Porquinhos e apresentar na festinha de aniversário de seu filho. Eu fazia teatro desde os 13 anos e, vez ou outra, animava alguns aniversários, mas este não era ainda o meu ‘Projeto de Vida’”, conta Fernanda Junqueira Ayres, diretora geral do grupo e Responsável pela adaptação dos textos.

“Em 2003, quando recebi a ‘intimação’ dessa amiga querida, senti que algo especial estava por vir. Eu não escolhi o teatro infantil. Foi o teatro infantil que me escolheu. Já escrevi peças para adultos, até encomendadas por algumas grandes empresas, mas eu curto mesmo é escrever para crianças e adentrar no universo mágico infantil. Tenho mais facilidade e mais prazer também”, compartilha.

Desde então, Fernanda não parou mais. Dividindo o tempo com seu emprego formal, o grupo cresceu, agregou outros artistas e amigos e vem realizando sonhos. “Ali nasceu a maior e mais deliciosa ‘Stripulia’ da minha vida! Passei a me dividir entre os cuidados com meu filhote, que na época tinha dois aninhos, entre o trabalho de assessora jurídica de uma empresa e minha ‘Stripulia’ que não aceitava ficar em segundo plano”, relata.



“Muitas pessoas queridas e especiais fizeram e fazem parte desta História! A minha Stripulia cresceu, tomou corpo, atraiu pessoas e profissionais que chegaram para somar e escrever comigo lindos capítulos desta aventura! E quantas aventuras! Foi uma trajetória de muito amor, amizade e dedicação. A Stripulia conquistou um lugar lindo, muito especial e inesquecível no coração das crianças. E é assim, desse mesmo jeitinho, com esse gostinho de sonho, fantasia e valorizando a criança que há em cada um de nós que desejo ver a minha Stripulia crescer mais e mais e seguir compartilhando amor, sorrisos e arte por mais muitos anos”, afirma a entusiasmada Fernanda.

Pocket e grandes teatros

Adequadamente, as montagens do Grupo Stripulia tratam de valores como amizade, família, responsabilidade, prudência, direitos e deveres em uma linguagem acessível e bem-humorada.

Todas as montagens são acompanhadas de muita música e interação. A direção geral e adaptação dos textos são de Fernanda Junqueira Ayres. As coreografias e cenários são uma construção coletiva do grupo, que é composto por Fernanda, Camilla Sarno, Madson Nery, Andréa Nunes, Geruza Doria e Manu Santiago.

Entre as montagens trazidas pelo grupo, estão Chapeuzinho Vermelho, uma peça de teatro inspirada no conto clássico homônimo de Charles Perrault, trazendo a conhecida história de uma menina que vive usando um capuzinho vermelho na cabeça.

Já o espetáculo Os Saltimbancos é um famoso musical infantil, inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm, e a versão em português, traduzida pelo compositor Chico Buarque.

A montagem é uma adaptação do Grupo de Teatro Stripulia e conta a história de quatro animais que, cansados dos maus tratos que recebiam dos seus patrões, resolvem fugir para a cidade grande e montar um grupo musical.

Tal aventura é cantada e contada por um cachorro, uma gata, uma galinha e um jumento. Tudo com uma linguagem divertida e interativa e um texto rico em mensagens e entrecortado por muitas músicas e coreografias.

“Não existe um critério rígido para escolher as peças que serão apresentadas. O Stripulia, ao longo desses 20 anos veio construindo um acervo de umas 60 peças escritas e encenadas. Porém, a maioria ainda não foi ‘incrementada’ para ser apresentada em um grandes teatros”, conta Fernanda.

“São peças em versão pocket, para atender a demandas menores como aniversários, shoppings e espaços desse tipo. Aos poucos, vamos escolhendo um desses roteiros pocket e enriquecendo para levarmos ao teatro. Quando pensamos numa temporada, priorizamos os espetáculos que sabemos que o público mais gosta. Temos também as nossas preferências. Mas, cada espetáculo tem seu encanto. O fato é que todos eles são pensados e carinhosamente montados para agradar crianças e adultos. Para que seja um entretenimento para ser curtido em família”, finaliza Fernanda Ayres.

Festival Stripulia / Quinta-feira, 12, 11h: Chapeuzinho Vermelho / 16h: Saltimbancos / Teatro Sesc Casa do Comércio / R$ 80 e R$ 40 / Vendas: Bilheteria do teatro ou pelo Sympla



