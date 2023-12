Humorista Tiago Souza faz stand up especial de aniversário dia 20 | A TARDE

Nascido e criado no bairro do Uruguai, em Salvador, o humorista baiano Tiago Souza vai celebrar o seu aniversário, na próxima quarta-feira, 20, em cima do palco. O stand up especial acontece no Centro de Convenções de Salvador, às 20h.

No dia 20 de dezembro de 2021, Tiago realizou seu primeiro show apenas para família e amigos, na comemoração do seu aniversário. O artista, também conhecido no início da carreira como Pirikito, começou a gravar vídeos para internet com apenas 8 anos de idade e alcançou a marca dos 2 milhões de seguidores no Instagram e 5.7 milhões no TikTok.

Na quarta ele apresenta "Tiago Souza em Eu Tenho Nome", seu primeiro show solo, resultado de mais de um ano de testes. No espetáculo, o comediante conta, com muito humor, sua história de vida e superação, além de falar darelação como os seus amigos, trabalho, família, relacionamentos e situações vividas no seu cotidiano.





Serviços "Tiago Souza em Eu Tenho Nome" Local: Centro de Convenções de Salvador Data: 20 de dezembro de 2023 Horário: 20h Duração: aprox. 90 minutos Classificação etária: 14 anos Ingressos: primeiro lote R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) | R$100 (casadinha)