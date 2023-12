Jhordan Matheus divulga datas da Tour 2024 em Salvador | A TARDE

O comediante Jhordan Matheus divulgou as datas do seu mais recente espetáculo solo de comédia, a "Tour 2024". As apresentações acontecem nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2024 (sexta à domingo), no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Sympla.

O show promete ser uma jornada ainda mais íntima pela vida de Jhordan Matheus, oferecendo ao público um vislumbre das experiências e desafios que moldaram sua carreira. Com uma abordagem descontraída, ele compartilhará momentos marcantes que o levaram à sua atual realidade profissional.

Nascido no Engenho Velho de Brotas, o ator ficou conhecido inicialmente no cinema pelo personagem Boa Vida, na adaptação da obra de Jorge Amado, “Capitães de Areia". No teatro, em 2015, começou sua carreira no stand up comedy.

No ano 2019 foi o comediante convidado para abrir todos os shows da turnê de Thiago Ventura. De 2021 a 2023, desbravou grande parte do Brasil com seu primeiro solo de comédia “Batenu Tenu", sucesso de público em teatros e comedys.

Em meados de 2023 gravou seu primeiro especial de comédia em Salvador, este com estreia prevista para início de 2024 em seu canal no Youtube.

“Eu quero colocar a Bahia no mundo através da comédia, mostrar de onde eu vim”, disse ele.





Serviços Jhordan Matheus – Tour 2024 Dias: 12, 13 e 14 de janeiro de 2024 Horário: Sexta e Sábado, às 21h e Domingo, às 19h Local: Teatro Jorge Amado Valor: R$90,00 (Inteira) e R$45,00 (meia) Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro Classificação: 16 anos Duração: 60 minutos Realização: CA Produções e Marlucia Sie Produções