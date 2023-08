Luiz e Nazinha encanta no Teatro da Cidade

O musical infantil Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças chega em Salvador para únicas apresentações neste fim de semana, no Teatro da Cidade, no Villa Campus de Educação, Avenida Paralela. Visto por mais de 200 mil pessoas e celebrando dez anos de estrada, o musical infantil narra, para toda a família, a trajetória do Rei do Baião, em apresentações neste sábado, 26, às 11h, 15h e 18h30, e neste domingo, 27, 11h e 15h. Ingressos podem ser adquiridos online pela Sympla ou no teatro, três horas antes do início de cada espetáculo.

Com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças conta passagens da infância de Luiz Gonzaga no interior do Pernambuco, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho (Pedro Henrique Lopes) se apaixona por Nazinha (Marina Mota), filha de um coronel que não permite o namoro deles.

No elenco, também estão Erika Riba e Sergio Somene. O resultado é uma fábula de amor inocente, voltada para toda a família, embalada por grandes sucessos do músico, como Asa Branca, Que Nem Jiló, Baião, O Xote das Meninas, Olha Pro Céu, entre outros.

“As crianças se divertem e os adultos sempre se emocionam. E o que buscamos é exatamente isso: um espetáculo que, ao mesmo tempo, aproxime as gerações, valorize a cultura brasileira e desperte a curiosidade. Muitas crianças pedem aos pais para escutar Luiz Gonzaga depois de assistirem ao musical”, conta o diretor Diego Morais.

“Já circulamos muito com o espetáculo Luiz e Nazinha por diversas cidades do Brasil. Sem dúvidas, trazer o espetáculo para uma cidade tão efervescente culturalmente, como é Salvador, é uma alegria sem fim! Além disso, é a primeira vez que o projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’ vem para Salvador. Queremos encontrar o público de braços e coração abertos”, convida o ator e autor Pedro Henrique Lopes.

Adaptando o Rei do baião

Idealizado em 2012, o conceito para Luiz e Nazinha veio durante o centenário de Luiz Gonzaga. Visando apresentar para o público mais novo a história do Rei do Baião, a peça narra o fim de sua infância e começo da adolescência, quando o jovem Gonzaga se apaixona pela filha de um militar e precisa viver esse romance proibido.

“O espetáculo surgiu em 2012, no centenário de Gonzaga. Desenvolvemos o projeto quando vimos que muita coisa sendo criada era muito bacana, mas nenhuma era voltada para esse público mais novo. Com isso tivemos a ideia, como forma de apresentar a obra e o universo dele para as crianças. Diego Morais, diretor da peça, se juntou comigo no processo”, relata Pedro Henrique Lopes, autor do texto da peça e intérprete de Luiz Gonzaga no palco.

“Conversamos e desenvolvemos a ideia. Estreamos em 2013 e em 2023 completamos dez anos de atividade e estamos levando esse espetáculo para o Nordeste, onde a figura do Luiz Gonzaga tem sua força máxima”, acrescenta.

Mesmo sem ser uma peça estritamente biográfica, Luiz e Nazinha convida toda a família a ter uma visão da vida de Luiz Gonzaga, com uma história de amor costurada pelas melhores músicas do rei do baião.

“Não temos um comprometimento biográfico com a história dele, mas mais de apresentar sua obra e seu universo dele no interior nordestino, além da descoberta desse seu primeiro amor no fim da infância e começo da adolescência. Trazemos essa história como essa fábula de um amor proibido nordestino. É uma história que é bastante resgatada, que é o que faz ele fugir do interior de Pernambuco e ir para o Rio de Janeiro, fugindo do pai dela, e lá ele vai se aprofundar muito na música”, detalha Lopes.

“Então trazemos essa relação da família dos dois e costurado por todos esses sucessos do Luiz Gonzaga. É um espetáculo que amamos fazer, cantar e a recepção será muito calorosa, esperamos muito. Serão sessões calorosas para nós e para o público”, conclui o ator e roteirista.

Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças / Hoje (11h, 15h e 18h30) e amanhã (11h e 15h) / Teatro da Cidade (Av. Luís Viana Filho, 7731 - Subsolo 1) / R$ 70 (plateia premium) e R$ 50 (plateia comum) / Vendas: Sympla ou na bilheteria do teatro

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.