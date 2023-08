Morre diretor de teatro Aderbal Freire-Filho, aos 82 anos

Morreu aos 82 anos, um dos maiores diretores de teatro brasileiros, Aderbal Freire-Filho. Ele estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde 2020, após sofrer um AVC hemorrágico.

Nascido em Fortaleza, Aderbal se formou em Direito, mas, desde os anos 50, fazia parte de grupos de teatro. Ele, que também era ator e apresentador de televisão, ficou conhecido pela sua ousadia experimental nas montagens. Em 1972, estreou com a peça “O cordão umbilical”, de Mário Prata, e o monólogo de Roberto Athayde, “Apareceu a Margarida”, estrelado por Marília Pêra.

No ano seguinte, fundou o Grêmio Dramático Brasileiro, experiência em que montava simultaneamente, com o mesmo elenco num cenário único, peças nacionais, entre elas “Um visitante do alto", "Manual de sobrevivência na selva”, também de Roberto Athayde, “Pequeno dicionário da língua feminina” e “Réveillon”, de Flávio Márcio.