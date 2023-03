Musical "A Cor Púrpura" é atração na Concha Acústica do TCA

Após temporadas de sucesso, o musical "A Cor Púrpur" inicia sua turnê 2023, em março, pelo Nordeste. Um dos destinos é Salvador, com apresentações no Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. As apresentações acontecerão no dia 3 e 4 de março, às 18h30.

O espetáculo tem 180 minutos de duração e recomendação para pessoas acima de 12 anos. Os ingressos variam de R$ 25 (meia) a R$ 90 para plateia e R$ 90 (meia) a R$ 200 para camarote.

A produção conta com 17 atores, 90 figurinos, um palco giratório de 6 metros de diâmetro e uma escada curva com sistema de traveling em volta do cenário. Com direção de Steven Spielberg, a obra foi adaptada para o cinema em 1985, recebendo 11 indicações ao Oscar.

Nesta turnê, o espetáculo tem direção de Tadeu Aguiar e versão brasileira de Artur Xexéo.

A história

Com um elenco em sua maioria escolhido por meio de testes, o musical apresenta a trajetória e luta de Celie (Amanda Vicente) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, no decorrer da primeira metade do século XX.

Na adolescência, a personagem tem dois filhos de seu suposto pai (Jorge Maya), que a oferece a um fazendeiro local para criar seus herdeiros (entre eles, Harpho – Caio Giovani), lavar, passar e trabalhar sem remuneração. Ela é tirada à força do convívio de sua irmã caçula Nettie (Lola Borges) e passa a morar com o marido Mister (Wladimir Pinheiro).

Enquanto Celie resigna-se ao sofrimento, Sofia (Érika Afonso) e Shug (Flávia Santana) entram em cena, mostrando que há possibilidade de mudanças e novas perspectivas, esperança e até prazer.

A saga de Celie é permeada por questões sociais de extrema relevância até os dias atuais como a desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e a violência contra a mulher. Completam o elenco: Majú Tabajiba (Squeak); Suzana Santana (Jarene); Hannah Lima (Doris); Cláudia Noemi (Darlene); André Sigom (Grady –Soldado - Ensemble); Leandro Vieira (Chefe da Tribo Olinka Ensemble); Renato Caetano (BobbyEnsemble); Thór Junior (Pastor Ensemble); Rodrigo Fernando (Ensemble); Nadjane Pierre (Solista da Igreja Ensemble).

PROJETO CATÁLOGO BRASILEIRO DE TEATRO – 23ª EDIÇÃO; Musical A COR PÚRPURA

Datas: 03 e 04 de Março

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Horário: 17h

Início do espetáculo: 18h30

Duração: 180 minutos

Recomendação: 12 anos

Gênero: Musical

VALORES DE INGRESSOS PLATEIA

1º Lote - R$ 50,00 / 25,00

2º Lote - R$ 70,00 / 35,00

3º Lote - R$ 90,00 / 45,00

VALORES DE INGRESSOS CAMAROTE

1º Lote - R$ 180,00 / 90,00

2º Lote - R$ 200,00 / 100,00

Ficha técnica:

Texto: Marsha Norman

Músicas: Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray

Versão Brasileira: Artur Xexéo

Direção Geral: Tadeu Aguiar

Direção Musical: Thalyson Rodrigues

Elenco: Amanda Vicente, Wladimir Pinheiro, Flavia Santana, Erika Affonso, Jorge Maia, Caio Giovani,Majú Tabajiba, Lola Borges, Suzana Santana, Claudia Noemi, Hannah Lima, André Sigom, Renato Caetano, Thór Jr, Leandro Vieira, Rodrigo Fernando e Nadjane Pierre.