Nany People estréia com turnê "Sob Medida" em Salvador

Salvador recebe no dia 1º de setembro, a apresentação da turnê "Sob Medida". O espetáculo tem a direção artística de Marcos Guimarães, e traz uma seleção de canções da cantora Fafá de Belém que marcaram a vida de Nany People. Fazem parte da peça, grandes sucessos, como: "Sob Medida", "Meu disfarce", "Dentro de Mim Mora um anjo", "Nuvem de Lágrimas " e muitos outros, escolhidos a dedo por Nany e pela própria Fafá.

As histórias e curiosidades sobre a vida e a carreira de Nany, são contadas com bom humor por ela própria e ilustradas com o repertório consagrado de Fafá.

“Eu quero reverenciar e prestar homenagem à artista que me inspirou e me moveu com a sua música, por toda minha vida pessoal e artística, Fafá de Belém”, relata Nany.

Serviços Nany People em “Sob Medida - Nany Canta Fafá" Data: 01 de setembro de 2023 Horário: 20h Local: Teatro Sesc Casa do Comércio Ingressos e informações: www.nanypeople.com.br