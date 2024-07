Peça com temática LGBTQIAPN+ vai entrar em cartaz no TCA

“Jacinto Morto” oferece uma reflexão sobre a condição humana - Foto: Divulgação

Para celebrar o dia Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, a Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) receberá, às 20h, a estreia da curta temporada do espetáculo “Jacinto Morto”.

A peça trata de questões sociais contemporâneas por meio da história de um casal LGBTQIA+ e estará em cartaz até o dia 30 de junho. A direção é de Leonardo Crusoé (“Ibeji da Casa Grande”, 2024). Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo Sympla.

“É uma retomada de discussões sobre como destruir essas amarras que nos aprisionam e nos impedem de avançar. O espetáculo se atualiza porque o teatro é vivo e a arte é mutável, então sempre há novos debates a serem levantados,” diz Crusoé.

Quarta temporada

Aclamado pela crítica desde sua estreia em 2023, “Jacinto Morto” oferece uma reflexão sobre a condição humana e os desafios enfrentados pela comunidade. A montagem investe em novos elementos para enriquecer ainda mais a narrativa, incluindo um novo figurino assinado pelo figurinista Thiago Arreinha e música original composta pelo renomado Ray Gouveia, indicado ao prêmio Braskem em 2023 pela Direção Musical de “Flor de Julho”.