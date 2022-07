Peça "Das 'coisa' dessa vida..." conta história de personagem Queer

A peça "Das 'coisa' dessa vida…" vai estrear com o solo do ator Ricardo Fagundes no palco do Teatro Sesi do Rio Vermelho, aos sábados e domingos, dos dias 6 a 21 de agosto, às 20h, com classificação de 12 anos. Os ingressos estão à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), pelo Sympla e na portaria do teatro.

A obra vai contar a história de Nalde, pessoa que compartilha com o público suas histórias enquanto se arruma para uma performance, preparada para o ídolo, que a qualquer momento pode chegar. Nalde sofreu muitas repressões e tentou se enquadrar nas regras sociais para não sofrer, até que um dia, percebe que não nasceu para agradar os outros, então decide viver a vida que sempre desejou.

Estreado em 2019, com temporada no Teatro Gamboa Nova, a peça recebeu três indicações ao Prêmio Braskem de Teatro 2019 - Direção, Texto e Ator. Pela atuação, Ricardo Fagundes ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 2019 – categoria Ator.

Memórias



A construção do espetáculo durou um ano e meio entre ensaios, laboratórios, finalização do texto e definições dos elementos cênicos. Os primeiros estímulos para a criação do solo vieram das lembranças do ator relacionadas à infância, adolescência e ao convívio familiar que foram ressignificadas através dos movimentos da dança e assim geraram novos elementos para a construção da cena.

Paralelo ao trabalho inicial, Gildon e Fagundes se encontravam periodicamente para conversar sobre as experimentações dos ensaios e discutir o encaminhamento do enredo. O dramaturgo conta que o texto não é biográfico: “as inspirações vieram de muitas histórias de pessoas que não se encaixam nos padrões impostos socialmente e como elas fazem para viver. Assim como em artistas que atravessaram a conjuntura cultural do país nas últimas décadas”, afirma o autor.

Intérprete

O ator Ricardo Fagundes iniciou a carreira no espetáculo que reinaugurou o Teatro Vila Velha, em 1998, “Um Tal de Dom Quixote”, dirigido por Márcio Meirelles. De lá para cá, o também soteropolitano trabalhou, durante três anos, com a Companhia Baiana de Patifaria em “A Bofetada” e “Capitães da areia”, e fez o circuito Caixa Cultural e SESC CE com a montagem “O grande passeio”, direção de Meran Vargens. Como dançarino, Fagundes integrou a Companhia VilaDança em “Da ponta da língua a ponta do pé” e também “Aroeira”. Atualmente, ele é doutor em Artes Cênicas pelo PPGAC da Universidade Federal da Bahia.