Prêmio Braskem de Teatro celebra a arte e consagra os melhores do ano | A TARDE

Em cerimônia intitulada 'Afeto, um Auto de Amor ao Teatro', a 29ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, celebrou a arte de encenar em palcos e homenageou grandes nomes da história do teatro baiano.

Durante o evento, artistas lembraram que o que é conhecido hoje como teatro é originário da África. Também houve críticas à Inteligência Artificial, cujo debate tomou conta do mercado neste ano, causando, inclusive, greve dos atores e roteiristas de Hollywood.

O trabalho de criação e performance musical foi assinado por Yacoce Simões e Marco Lobo, que trabalharam a ritmia, a percussividade e a melodia baiana. O espetáculo ainda contou com Irma Vidal, na iluminação; Felipe Cipriani, na cenografia; Ronaldo Sales, na projeção mapeada; Selma Santos, na produção; Agamenon de Abreu, no figurino, maquiagem e adereços; e Apoena Serrat, na cineprodução, transmissão e ficha técnica. O roteiro contou com o cordel de Maviael Melo, o humor de Alan Miranda, a criatividade de Andrezão Simões e a identidade visual inspirada na obra do artista Juraci Dórea.

Logo no início, o público se emocionou com uma homenagem ao ator e diretor teatral Harildo Deda, que participou de cerca de 80 peças como ator, além de 30 produções teatrais como diretor. O continuar fazendo teatro, existindo e resistindo permeou discursos e a cerimônia.

Além de Harildo, outras figuras importantes também foram lembradas, à exemplo de Glauber Rocha, que tinha o lema de viver com "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" e foi representado por um ator que durante todo o espetáculo seguiu com uma câmera na mão.

João e Martins Gonçalves, considerados fundamentais para o teatro continuar revivendo, também foram lembrados, assim como a atriz Nilda Spencer, considerada Dama teatro baiano, que se ainda viva, completaria neste 2023, 100 anos.

Além deles, houve homenagem ainda a Maria Adélia, que na década de 1970 integrou o grupo Teatro Livre da Bahia e ao surgir no palco, recebeu aplausos de pé da plateia.

"Me lembro de tanta gente que tenho saudade. Mas fico pensando que devia haver uma linha de financiamento automática para a gente de 70, 80, 90, para não ficar concorrendo com vocês. Prêmio é sempre concorrer, competir. Prêmio deveria ser para colaborar", brincou a atriz.

Laís Campos, responsável por Marketing e Comunicação da Braskem na Bahia, afirmou ao Portal A TARDE que a empresa tem muito orgulho de patrocinar o prêmio. "É uma noite que culmina e que celebra aí um ano de trabalho desses artistas e que a gente vai celebrar a diversidade, a inclusão, com muito afeto, muito amor e vamos ver um resultado desse ano de trabalho em que a gente conheceu tantos talentos da cena teatral da Bahia".

Responsável pela direção do espetáculo da cerimônia, Andrezão Simões afirmou que a noite foi gloriosa de muitas trocas e aprendizados. "O Prêmio Braskem de Teatro é um instrumento de valorização do fazer teatral e oportuniza grandes artistas, de toda a Bahia, o reconhecimento do seu trabalho. Celebramos este grande dia com criticidade, mas com muita diversão”.

O produtor cultural Caio Barbosa considerou o dia como o mais importante para quem gosta e vive de arte. "Essa é a noite de felicitações, felicidades e vê uma grande parte do teatro baiano que está aqui. É uma volta para a cerimônia presencial, onde tenho amigos indicados, onde participei de projetos que estão sendo indicados. É muito gratificante estar vindo e espero muita alegria. Está muito boa a energia, está maravilhosa".

Ao final da cerimônia, Caio subiu ao palco com a equipe do espetáculo 'O Rabo e a Porca', que venceu na categoria Espetáculo Adulto. Já na categoria Espetáculo Infantojuvenil, o prêmio foi para 'Adelino', que rendeu a Gilsérgio Botelho o prêmio na categoria Especial pela cenografia e iluminação.

“O teatro é feito por encontros e estamos muitos felizes de estarmos representando o interior. Vamos continuar lutando e ampliando o teatro da Bahia como um todo. Estamos juntos e vamos continuar juntos”, disse o ator Ricardo Fraga, premiado com o Espetáculo Infantojuvenil, Adelino.

Campeã da categoria Revelação pela atuação em "Maldita Seja", Veridiana Andrade afirmou que divide o prêmio com colegas da categoria. "Estamos hoje revelados e nosso papel é seguir, continuar fazendo arte. O apoio, o fomento, políticas públicas são importantes. Nós vamos continuar".

Melhor ator pelo trabalho em “A Arte da Comédia”, José Carlos Júnior afirmou que sequer levou discurso. "Vim na expectativa, pois a esperança não morre. Já é a quinta vez que sou indicado. Fiz um personagem que falava da labuta do ator e da Cia. de Teatro que pegou fogo e, contextualizando, trouxe para a pandemia e os danos que tivemos. Estamos nessa batalha há muito tempo e ainda lidamos com o problema de trabalho e quase subemprego. Que essa noite seja também para conscientizar pessoas, iniciativa privada e pública, somos artistas".

Confira a lista completa dos vencedores da 29ª edição do Prêmio Braskem de Teatro 2023.

ESPETÁCULO ADULTO

O Rabo e a Porca

ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL

Adelino

ATOR

José Carlos Júnior, pela atuação em “A Arte da Comédia”

ATRIZ

Manu Santiago, pela atuação em “O Rabo e a Porca”

TEXTO

Gildon Oliveira, pelos textos de "Cintilante" e "Aviamentos"

DIREÇÃO

Cássia Valle, Leno Sacramento e Valdinéia Soriano, pela direção em “2 de julho - A Resistência Cabocla”

REVELAÇÃO

Veridiana Andrade, pela atuação em "Maldita Seja"

PERFORMANCE

Peito aberto, de Erick Israel

CATEGORIA ESPECIAL

Gilsérgio Botelho, pela Cenografia e Iluminação de "Adelino"