Prêmio Braskem de Teatro continuam com as inscrições abertas

Prêmio Braskem de Teatro está com as inscrições abertas para espetáculos inéditos com apresentações presenciais na capital baiana até 5 de setembro deste ano e também aqueles exibidos em 2022, no formato presencial ou virtual. As inscrições continuam abertas até o dia 24 de agosto, no site da premiação.

Além do troféu, os vencedores das categorias Espetáculo Adulto e Infantojuvenil receberão um prêmio de R$ 30 mil. Para as demais categorias (Ator, Atriz, Texto, Revelação, Direção, Performance e Categoria Especial), o valor será de R$ 5 mil.

Um dos pré-requisitos para participar da premiação é cumprimento de uma temporada com no mínimo seis apresentações na capital baiana no período de dois meses consecutivos, sendo distribuídas em pelo menos duas semanas distintas. O Prêmio Braskem de Teatro está na sua 29ª edição e conta com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

“Com a retomada das atividades presenciais pós-pandemia, nossa expectativa é de chegarmos a um grande número de espetáculos inscritos. O teatro baiano é reconhecido em todo Brasil pela sua qualidade e criatividade, e nessa 29ª edição teremos a participação de peças do interior do estado, tornando a premiação ainda mais diversa e bonita, integrando ainda mais a produção teatral baiana em toda a sua pluralidade e das mais diversas localidades do nosso Estado”, avalia Fernando Marinho, coordenador da comissão julgadora.



Também podem concorrer à premiação peças de cidades do interior da Bahia, que neste caso participarão de classificatória na Mostra Interior em Cena, a ser realizada em agosto, em Salvador. A iniciativa é uma das novidades da edição deste ano e tem o objetivo de divulgar, incentivar e promover a inclusão e valorização dos artistas do interior, consolidando a premiação como uma grande celebração da arte teatral na Bahia. Para fazer parte desta seleção, as inscrições seguem até o dia 15 de junho, também no site oficial.