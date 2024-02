Ramiro de “Terra e Paixão”, Amaury Lorenzo estreia peça em Salvador | A TARDE

O espetáculo "A Luta", estrelado pelo ator Amaury Lorenzo, que ganhou fama na TV como Ramiro na novela "Terra e Paixão" da TV Globo, chega a Salvador nos dias 13 e 14 de abril (sábado e domingo). As apresentações acontecerão no sábado às 20h e no domingo às 19h no Teatro Jorge Amado.

Os ingressos, por R$ 120 e R$ 60, podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do teatro. Com o espetáculo, Amaury foi indicado ao Prêmio Cesgranrio de Teatro na categoria de melhor ator. Ele está em cartaz com a peça desde setembro de 2022.

Com direção de Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jaf, A Luta é um monólogo teatral baseado na terceira parte do livro Os sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), que transforma o ator em um rapsodo que conta, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos, em 1896, entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889).





Serviços Espetáculo A LUTA Quando: 13 e 14 de Abril (sábado e domingo) Horário: Sábado, às 20h e Domingo, às 19h Local: Teatro Jorge Amado Valor: R$120 (inteira) e R$60 (meia) Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro Produção Local: Carambola Produções Realização: Abdallah Produções, Bambu Produções e Diga Sim Produções