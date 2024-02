Salvador recebe espetáculo de teatro logo após o Carnaval | A TARDE

Enquanto Salvador está imersa no carnaval e todas as festas derivadas da folia, os amantes do teatro têm a chance de encerrar a maior festa de rua do mundo e cair na plateia teatral com a quarta temporada do espetáculo “Mais Pra Lá Do Que Pra Cá". A montagem estará em cartaz de 16 a 25 de fevereiro (sexta a domingo) no Teatro Gamboa.

A peça é uma comédia dramática que aborda o significado e a importância da vida, a partir da visão de dois coveiros que têm a sua rotina transformada em razão de uma exigência inusitada de uma falecida: ser enterrada em pé. A curiosidade sobre o seu pedido faz com que a dupla tenha sua trajetória repleta de surpresas e situações bem humoradas, além de trazer algumas reflexões sobre as nossas vidas num ambiente de despedida, mas, que serve como pano de fundo para apontar um olhar generoso sobre nossos movimentos em direção aos valores humanos.

A direção geral e texto inédito são de Fernando Santana (Namíbia, Não!, Algum Lugar Depois do Fim do Mundo, Frida Kahlo, Golpes no Ventre) e as atuações são de Daniel Calibam (Frida Kahlo, Amnésis, Dois Pesos Duas Medidas) e do próprio Fernando. A produção é de Robinson Fernandes.





Serviços O que: Espetáculo Mais Pra Lá Do Que Pra Cá. Onde: Teatro Gamboa. Quando: 16 a 25 de fevereiro (sexta a domingo). Horários: 19h (sextas) e 17h (sábados e domingos). Classificação: 14 anos. Ingressos: Bilheteria do Teatro Gamboa ou via PIX. Maiores informações: (71) 99934-2594. (Robinson Fernandes- Produtor)