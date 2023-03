Sucesso na web, humorista francês Paul Cabannes se apresenta na Bahia

O que levaria alguém a trocar a magia da Cidade Luz pelo calor e a exuberância tropical do Brasil? Para muitos, pode parecer uma escolha difícil, mas para Paul Cabannes a resposta é mais simples: o amor. Em 2012 ele resolveu conhecer o país da esposa e, no ano seguinte, repetiu o passeio. Dois anos depois retornou e decidiu ficar por aqui.

"Em 2013, de férias, eu passei no Brasil, conheci São Paulo, Curitiba e Maringá e amei a experiência. Por conta disso, pedi a ela para voltar para morar por pelo menos uns dois anos. A gente voltou em 2015 e acabou que a gente nunca foi embora", contou o humorista Paul Cabannes ao Portal A TARDE.

Antes do humor, ele trabalhou na França em outras atividades, apesar de já ter o interesse de atuar na comédia. Em 2017, Paul decidiu criar um canal no Youtube para reagir a jogos de futebol. Entretanto, o primeiro foi bloqueado pela FIFA e o parisiense decidiu, então, transformar em um canal de diferenças culturais.

"Quando deu certo, passou de 70 mil seguidores, pensei que poderia voltar a esse sonho meu, de fazer comédia. Na França já tinha tentado aos 20 anos, há uns 12 anos, e tinha desistido por motivo que eu achava muito difícil e eu não acreditava que conseguiria fazer uma carreira nisso".

Quando atingiu a expressiva marca, ele decidiu que seria o momento de voltar ao sonho de trabalhar com humor, mas desta vez, no Brasil. "Pensei 'ah, talvez agora consiga, pois vou ter plateia'. Então, voltei a fazer no Brasil, em bares pequenos, crescendo pouco a pouco a audiência".

Paul conta que tenta escrever sempre, tanto para seu show quanto sobre conteúdos para as redes sociais. "Todo dia vou a uma cafeteria, nem sempre a mesma, para tentar escrever. Esse é um momento muito bom no qual eu me conecto à rotina do brasileiro, vejo outros brasileiros na cafeteria, brinco com atendente, fico na calçada tomando café... Para mim, isso é o puro suquinho do Brasil, como dizem".

No Brasil, ele realiza o sonho de fazer comédia e usa as redes sociais, onde acumula quase 3.2 milhões de seguidores, somando as principais plataformas, para brincar com o que só se vê no brasil e comparar a cultura com a do seu país de origem.

Paul revela que está ansioso para conhecer Salvador e conta o que conhece da cidade. "Eu sei que Salvador é a cidade mais política do Brasil. Sei que é uma cidade mais histórica, conheço um pouco da história. Tenho muita vontade de conhecer. Pretendo até gravar vídeos para as redes sociais específicos sobre a Bahia".

Em março, sua turnê 'Parisileiro' passa pela Bahia. No dia 12 ele se apresenta no Teatro Jorge Amado. No dia 17 a agenda é no Centro Cultural Camilo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista. No dia seguinte será a vez de se apresentar no Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna. No dia 19 o espetáculo será no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana.

"Se pudesse construir um país perfeito, eu ia pegar o senso do coletivo francês em relação à respeito do outro, das regras, e o calor humano brasileiro e a receptividade, assim como o senso da brincadeira do brasileiro, que é um povo muito brincalhão. Isso seria um país perfeito. E o clima tem que ser do Brasil", brinca Paul.