Teatro Gamboa faz maratona cultural com formato presencial e online

O público soteropolitano poderá aproveitar uma maratona cultural no Teatro Gamboa, no centro de Salvador, que tem início nesta quarta-feira, 16, e segue até o fim do ano, em formato presencial, on-line e/ou híbrido. Há opções gratuitas e com venda de ingressos.

Os interessados em comprar ingressos podem optar pelas opções: para quem for acompanhar a programação presencialmente, R$15 meia-entrada e R$30 inteira, à venda na bilheteria do teatro ou via pix, através do whatsapp 71 98631-3925.

Já para quem quiser assistir on-line os espetáculos que tenham transmissão, os ingressos custam R$10 meia-entrada e R$20 inteira, à venda no https://www.teatrogamboaonline.com.br/ ou pix.

Ainda nesta quarta, às 19h, o espaço estreia a ocupação Gamboa Abissal, em parceria com o Selo Criativo Abissal. Neste dia, os fundadores do selo recebem, no palco do Gamboa, o artista Ênio para a transmissão do Podcast Abissal, apresentado pelo designer Luan Boré e pela artista CAMILAS.

O projeto acontecerá em modelo híbrido (presencial e com transmissão on-line pelo canal do Gamboa no Youtube) e gratuito. Ele busca o aprofundamento e autoconhecimento do mercado local voltado para a construção de uma saúde artística e sustentabilidade realizadora cada vez mais forte para a Bahia.

Ainda como parte da ocupação Gamboa Abissal, na quinta-feira, 17, e sexta-feira, 18, às 19h, o teatro sedia o “Abissal Convida”, quando a cantora Marí Alves apresenta o show que parte do EP Viúva Negra, lançado em março pela artista. Na quinta o show é exibido no formato híbrido (presencial e virtual), e na sexta, somente presencial.

Já no sábado, 19, às 11h, o show O Voo da Xica chega ao palco do Gamboa celebrando os sete anos de atuação, na modalidade presencial. À noite, às 19h, também presencialmente, o espetáculo solo Sobejo leva Eddy Veríssimo ao palco e apresenta a história de Georgina Serrat, uma mulher que vê sua saúde mental, felicidade e sonhos destruídos quando descobre no casamento a face violenta do marido.

No domingo, 20, às 11h, o coletivo Performáticos Quilombo provoca uma reflexão sobre o racismo na performance poética Magia Negra, que tem direção e performances de Antônio Soares e Nego Zum Bahia na percussão e dança, em uma apresentação para o público na modalidade presencial.

Às 17h, o violonista Luan Sodré apresenta o show Violão Solo com a presença do público no Gamboa. No projeto intimista instrumental, Luan Sodré interpreta releituras de obras ligadas ao repertório musical afro-brasileiro, composto por obras de artistas como Mateus Aleluia, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, Tatau, além de muito samba de roda. Ingressos à venda.