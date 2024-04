Teatro Sesi Casa Branca recebe espetáculo de autor premiado | A TARDE

Com uma equipe majoritariamente negra, o espetáculo teatral “Nó” estará em cartaz de 19 a 24 de abril, a partir das 19h, no Teatro Sesi Casa Branca, no Caminho de Areia. A peça, que tem autoria de Gildon Oliveira, vencedor do Prêmio Braskem de 2023, direção de Mirian Fonseca e atuações de Heraldo de Deus e Iana Nascimento, conta as dores que algumas famílias da periferia enfrentam.

Um lugar vazio à mesa que nunca mais será preenchido por Emanuel, filho do casal Célia e Sebastião, expõe a dor do casal. Amparados um ao outro e a esperança de algum tipo de conforto, de mudança, de justiça, os dois precisam continuar a luta.

Com um enredo que perpassa por muitas famílias negras e pobres, o dramaturgo Gildon Oliveira afirma que a narrativa é constantemente estampada nas manchetes de jornais. “Nó” se coloca como uma provocação e um alerta, em uma sociedade acostumada e estruturada com o racismo.

A equipe do espetáculo ainda tem nomes como Gideon Rosa, Mariana Freire e Jonatas Raine no elenco. Além de Milena Pitombo na luz, Erick Saboya no cenário, Hanna Gomes no design, Anthea Xavier no figurino, Edu Sena na assistência de direção e Jarbas Bittencourt na trilha sonora.