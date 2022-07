Whindersson apresenta espetáculo "Isso não é um culto" em Salvador

O comediante e youtuber Whindersson Nunes chega a Salvador com o novo espetáculo "Isso não é um culto" nesta sexta-feira, 15. O show stand-up acontece na Concha Acústica do TCA, às 20h, com ingressos disponíveis através da internet, que custam entre R$ 80,00 e R$ 240,00

Em “Isso não é um culto”, Whindersson propõe uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, conta histórias divertidas, canta músicas e aborda o universo religioso com sua visão única. O espetáculo está em turnê nacional e na Europa.

O comediante, que iniciou a carreira fazendo vídeos engraçados e paródias no Youtube, já tem um leque de espetáculos no teatro, como “Marmininu”, “Proparoxítona”, "Eita, Casei!" e “A Volta do Que Não Foi”. Na plataforma de streaming Netflix, o piauiense gravou os especiais “Adulto” e “É de Mim Mesmo”.



Nas redes sociais são mais de 185 milhões de fãs que acompanham o dia a dia de Whindersson.