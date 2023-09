4ª temporada de "Sex Education" ganha trailer; assista

Após quatro anos, "Sex Education" está caminhando para o seu final. A quarta e última temporada ganhou um trailer nesta terça-feira, 12, divulgado pela Netflix. A prévia dá um gostinho do que o público pode esperar da despedida de uma das séries mais adoradas da plataforma.

A temporada final contará com oito episódios e vai estrear em 21 de setembro de 2023, já com todos os capítulos disponíveis na Netflix.

Assista ao trailer:

Confira a sinopse da quarta temporada:

"Depois do fechamento do Colégio Moordale, Otis e Eric encaram mais um desafio: o primeiro dia no Colégio Cavendish. Otis está ansioso com a abertura da nova clínica, e Eric está rezando para que eles não sejam os excluídos outra vez. Mas o Cavendish é um verdadeiro choque cultural para a turma do Moordale. Eles achavam que eram mente aberta e modernos, só que o novo colégio vai ainda mais longe. Tem ioga todos os dias no jardim comunitário, tudo é pensado para a sustentabilidade, e um grupo de alunos é popular pela… gentileza?! Viv fica empolgada com a abordagem não competitiva do colégio, enquanto Jackson não consegue esquecer Cal. Aimee experimenta fazer aulas de arte, e Adam questiona se a educação tradicional realmente é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve realiza seu sonho na renomada Universidade Wallace, fazendo aulas com o escritor Thomas Molloy. Com saudades dela, Otis tenta se adaptar a não ser o único filho em casa e nem o único terapeuta no campus…"

Sex Education foi criada por Laurie Nunn e o elenco é composto por Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, entre outros.