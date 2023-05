Amanda e 'Cara de Sapato' devem oficializar namoro em junho

A campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, estaria vivendo um relacionamento, que deve ser oficializado em junho, com seu ex-colega de confinamento, Antônio 'Cara de Sapato'. No momento, o namoro aconteceria à distância, já que o lutador mora nos Estados Unidos.

Segundo informações do Jornal Extra, 'Cara de Sapato' está reorganizado a agenda de treinos para ter uma folga até o Dia dos Namorados, e Amanda tenta agilizar o visto americano caso precise viajar para encontrar o amado.

No relacionamento à distância, a campeã da edição 2023 do reality não dorme enquanto não fala com o namorado. E ele, por sua vez, não deixa de desejar bom dia à médica diariamente.

Durante o programa, o casal, que entrou junto na casa, formava uma dupla de amigos e aliados até o lutador ser expulso, acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, que fazia um "intercâmbio" no jogo.