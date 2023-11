Ana Hickmann aparece em programa com hematoma no braço; veja | A TARDE

A apresentadora de TV Ana Hickmann apareceu no programa Hoje em Dia, da Record TV, desta quinta-feira, 16, com um hematoma no braço esquerdo. Em suas aparições anteriores após o episódio de agressão do marido Alexandre Correa, a ex-modelo usava apenas roupa de mangas mais longas. Desta vez ela surgiu com um vestido, no qual poderia ser observado a 'mancha' roxa na região do cotovelo.

As imagens logo viralizaram nas redes. Ana Hickmann mostra manobras radicais de uma equipe de motociclistas e ao mover os braços, acaba deixando o hematoma aparente.

Ainda nesta quinta, a artista havia publicado uma foto se preparando para apresentar o programa. Ela apareceu no camarim se maquiando. “Cada dia mais forte”, escreveu ela na legenda.

O caso sobre as agressões do marido Alexandre Correa na modelo continua longe de uma conclusão. Além da violência contra Ana, a polícia vai investigar também casos contra o filho do casal, Alezinho, de 9 anos.