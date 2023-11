Ana Hickmann chora e diz que foi "machucada durante muito tempo" | A TARDE

A apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann, concedeu sua primeira entrevista após ter denunciado agressões que sofreu do marido, Alexandre Correa. Ela falou pela primeira vez sobre o assunto para o programa Domingo Espetacular, da Record TV.



A entrevista será exibida hoje, às 19h45. Em uma chamada prévia, a apresentadora aparece dando fortes declarações contra Alexandre. No primeiro trecho, Ana diz:

“Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada”. Ela também relatou: “eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele”.



Em outro trecho da entrevista, com lágrimas nos olhos, ela desabafou: “sou eu quem estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”.