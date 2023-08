Ana Maria relembra diagnóstico de metástase em 2020

Ana Maria Braga, de 78 anos, relatou sobre o câncer de pulmão diagnosticado em janeiro de 2020, durante o programa Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira, 1°. A apresentadora disse que na época foi identificado um quadro de mestástase, quando a doença aparece em outras partes do corpo. Há três anos, Ana Maria disse que as chances de cura estavam em aproximadamente 10%.

"Eu sou uma reminiscente de vários cânceres. Eu tive um câncer de pulmão. O Dr. Buzaid identificou no passado dois pequenos tumores, e eu fui tratado com cirurgia e com radioterapia, mas em janeiro de 2020 a tomografia mostrou um quadro mais grave, pois o tumor já veio metastático, já estava em outros órgãos do corpo", disse a apresentadora, em conversa com o Dr. Buzaid, oncologista responsável pelo tratamento da artista.

Em seguida, o médico falou da gravidade do diagnóstico de 2020. "Havia metástase em ambas as glândulas adrenais. Elas ficam em cima dos rins, comum em câncer de pulmão. Havia um pequeno pontinho no crânio. Você é a paciente mais calma que eu tenho. Ela tem muita fé. Você sempre mantém a compostura. Era uma situação preocupante. Era grave."

"Só gravando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado e vocês me deram força. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos acima, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia", explicou em 2020.

A apresentadora foi submetida a um tratamento de imunoterapia, que tem como objetivo combater o avanço da doença através da ativação do sistema imunológico do paciente. Segundo o oncologista, os exames mostraram uma mudança significativa no quadro da apresentadora e aumentaram as chances de cura para mais de 90%.

"Você verão agora nas imagens. O nódulo pulmonar some. As adrenais somem completamente. O cérebro, seis semanas depois, já zerou. Aquele pontinho sumiu completamente. Agora as chances de cura aumentaram e vão para 90 e pouco", explicou o médico, enquanto mostrava imagens de exames recentes.

Ana Maria teve outros quadros de câncer. A apresentadora foi diagnosticada em 2001 com câncer colorretal e foi tratada com quimioterapia. Já os primeiros episódios de tumores no pulmão foram em 2015. Cerca de um ano depois, foi considerada curada.