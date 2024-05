Ana Maria revela espanto com declaração de Davi: "está bem perturbado" | A TARDE

Apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga revelou nesta segunda-feira, 22, ter ficado espantada com a declaração de Davi durante o café com o campeão.

Após vencer o programa, Davi participou do matinal e afirmou que ele e Mani ainda estavam se conhecendo.

"Quando ele falou, eu levei um susto.. Eu não sabia de nada, porque nada tinha saído ainda, então era natural falar da namorada, mulher...", iniciou a apresentadora.

"Porque ele chamava de esposa, né? Quando ele falou que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo, acho que eu e todo mundo".

Tati Machado, que participava da conversa, contou que Mani Rego tirou o termo 'esposa de Davi' de suas redes sociais.

"Ele tá bem perturbado mesmo, porque ele não teve um minuto de sossego, né?", disse a apresentadora.

"Tem que esperar um pouco, né? Fico me colocando no lugar de todo mundo que sai de lá. Tem que esperar a pessoa acabar de sair, acabar de conversar com as pessoas, de resolver a vida, porque as pessoas precisam se encontrar para resolver a vida. Eu acho mais é que a gente tem que ficar quieto e esperar".

Confira o vídeo.

Ana Maria Braga comenta sobre a polêmica de Davi e Mani: "Quando ele falou que eles estavam se conhecendo, eu tomei um susto".pic.twitter.com/L2LVzQvvfO — PAN (@forumpandlr) April 22, 2024