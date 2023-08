Após "aposentadoria", Faustão se reúne com emissora e pode voltar à TV

O apresentador Fausto Silva antecipou o fim do contrato com a Band após um ano e meio e chegou a afirmar que estava se aposentando. Entretanto, ele se reuniu com uma emissora e pode retornar à telinhas.

O apresentador chegou a conversar com a Record TV sobre uma possível oferta de um programa semanal, mas prosseguiu com suas movimentações e se encontrou desta vez com o SBT.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a conversa entre as partes estaria em um estágio bastante avançado, sendo que até mesmo as marcas que patrocinam o apresentador estão envolvidas na negociação para concretizar o acordo.

A ideia da direção do canal paulista é oferecer a Fausto Silva a oportunidade de comandar um programa nas noites de sábado. O tema tem sido tratado sob sigilo e nenhuma informação oficial foi divulgada até o momento.

Fausto Silva chegou a anunciar sua aposentadoria da televisão após sua passagem pela Band. O próprio comunicador revelou essa decisão durante uma entrevista concedida a Evelyn Rodrigues durante o UFC Vegas 77.