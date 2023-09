Após Globo ser acusada de censurar beijo gay, ator explica: "intenção"

O público que aguardava o beijo entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins), de 'Terra e Paixão', na cena do reencontro exibida na sexta-feira, 15, ficou decepcionado com a ausência do beijo do casal.

Segundo a revista Veja, o beijo chegou a ser gravado, mas a direção da emissora proibiu a exibição com medo de que a audiência fosse negativamente afetada.

A emissora, por sua vez, negou ter ocorrido censura e disse que já não estava previsto no roteiro um beijo do casal. "Não tinha beijo previsto no texto tampouco no capítulo".

Em suas redes sociais, Diego explicou que o beijo foi gravado, mas o intuito era interromper a cena, pois se tratava de um sonho. "A gente beijou no intuito de cortar porque é um sonho. A gente não queria que esse beijo fosse num sonho. A gente queria que o beijo deles fosse na vida real. Como já foi e como vai ser mais vezes. A intenção, realmente, era parar ali".