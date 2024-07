Após quatro anos, Zeca Camargo deixa a Band

Informação foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes - Foto: Reprodução | Band

Após quatro anos na emissora, Zeca Camargo não teve o contrato renovado pela Band. Com isso, o ex-Globo deixou o comando do "Melhor da Noite", programa que dividia com Glenda Kozlowski.

A informação foi confirmada pelo Grupo Bandeirantes através de um comunicado enviado nesta sexta-feira, 21. "Zeca é um profissional multitalentoso, com quase 40 anos de uma carreira brilhante, e tem uma longa jornada pela frente. O Grupo Bandeirantes deixa as portas abertas para futuros projetos em conjunto e deseja ao jornalista muito sucesso em seus novos desafios".

Nas redes sociais, o apresentador agradeceu a toda equipe do Melhor da Noite e recebeu uma mensagem carinhosa de Glenda.

"Zeca, você foi uma grande e maravilhosa surpresa! Como eu aprendi ao seu lado!!! Um cara inquieto, atento, uma fábrica de pautas, boas ideias!!! As pessoas me param na rua e dizem o quanto gostam de você, o quanto você é divertido! Pra mim, só tenho gratidão no coração e a honra de poder dizer que criamos um programa do zero, ao lado dessa equipe espetacular do Melhor da Noite, e seguramos firmes o rojão!! Obrigada pelo carinho!! Beijo bem grandão! E sabe o que é melhor? Você é o Zeca Camargo! Uma história inteira do jornalismo brasileiro!!", disse ela.

Na Band, Zeca Camargo também apresentou o "1001 Perguntas", "Band Folia", "Zeca Pelo Brasil", "Band Verão" e "Música na Band". Na TV por assinatura, esteve no "Papo com Sabor", além de programas na rádio do grupo. Ele ainda atuou como diretor-executivo de produção.