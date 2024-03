Após 'Ramiro', Amaury Lorenzo será protagonista em novela das 7 | A TARDE

O ator Amaury Lorenzo, que recentemente ganhou notoriedade como o capanga Ramiro em "Terra e Paixão", conquistou a oportunidade de protagonizar a próxima novela da Globo, "Mão Dupla".

O ator fará par romântico com Jéssica Ellen em uma trama escrita por Claudia Souto e que estreará em setembro no horário das sete, substituindo "Família É Tudo".

Atualmente, Lorenzo está na nova temporada da "Dança dos Famosos", onde integra um grupo com Klara Castanho, Enrique Diaz e Talitha Morete na primeira rodada.

Antes de seu papel marcante, Lorenzo teve outras participações em novelas da emissora, como o motorista de táxi na estreia de "Pega Pega" (2016).

"Mão Dupla" apresentará uma trama que se desenvolve a partir de um evento traumático em um ônibus, envolvendo personagens ligados a uma empresa de transportes.

O retorno de Jéssica Ellen após um período dedicado à maternidade é aguardado nesse novo projeto, que será dirigido por André Câmara, conhecido por seu trabalho em "Amor Perfeito" (2023). A equipe já está explorando locações na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e conversando com profissionais de uma empresa de ônibus local, buscando um cenário autêntico para a trama.

"Mão Dupla" foi antecipada devido à decisão da emissora de adiar "Conta Comigo", de Mauro Wilson, que estava prevista para estrear após "Família É Tudo". A Globo já havia anunciado a novela em eventos para o mercado e estava em negociações publicitárias antes da mudança de planos.