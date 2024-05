Após rumores, ex-assistente de Silvio Santos surge em fotos internado | A TARDE

Internado para tratar um sangramento no crânio, o ex-assistente de Silvio Santos e atual diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque, de 87 anos, apareceu nesta terça-feira, 21, em fotos compartilhadas pela esposa, Janilda Nogueira.



Nesta segunda-feira, 20, um obituário chegou a ser compartilhado por engano por um portal, levantando suspeitas sobre a saúde de Roque.

Na legenda das seis fotos, Janilda agradece pelas orações e diz que não tem tido tempo para responder mensagens, já que tem passado tempo com ele.

"Na metade do meu tempo fico ali ao lado de Roque, de mãos dadas com ele. Agradeço a todos pela compreensão. Abraço!", escreveu ela.

Roque está internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. A equipe médica contou que conseguiu conter o pequeno sangramento no crânio dele, detectado com exames.

