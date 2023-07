Apresentadora da Record expõe traição do marido com amiga: "vagabunda"

Uma apresentadora da Record TV usou as redes sociais para expor a traição do marido com uma amiga. Debora Ribeiro, da afiliada da emissora no Norte de Minas Gerais, afirmou que havia se separado e expôs a identidade da talarica.

"Boa noite, meu povo. Muita gente querendo saber se eu separei, se eu não separei, eu separei. Meu marido quis separar de mim desde outubro do ano passado. Eu estou separada. Por quê? Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Cláudia Alves, aquela vagabunda que vende semijoias, tá?", começou Debora.

Ela seguiu, afirmando que havia acabado de ter a certeza que o marido e a amiga ainda estavam juntos. "E assim, eu passei por muitas coisas, minha separação não foi fácil, meu marido quis o divórcio rápido pra assumir essa vagabunda, né? Né, Cláudia Alves? É você mesma. E aí ele está com ela, tá?", continuou.

Ela seguiu, afirmando que fez várias coisas com Claudia, antes de saber que a amiga era quem estava com seu marido.

"Quantos bolos eu fiz pra você comer comigo, né Cláudia? Nós tomamos muitas cervejas. Antes você foi minha confidente e você é uma vagabunda que pegou o meu marido pra você".

"Eu espero que vocês dois se explodam juntos. Você vai ser a desgraça dele e ele vai ser a sua desgraça. Parabéns pra vocês dois", finalizou.

null Matheus Calmon