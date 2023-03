Arthur Aguiar deixa de seguir novo namorado da ex, Maíra Cardi

Após o anúncio de namoro de Maíra Cardi e Thiago Nigro, o ex-marido de Maíra, o ator e campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, deixou de seguir Thiago Nigro no Instagram, embora não tenha deixado de seguir a ex. Nigro e Maíra, no entanto, não deixaram de seguir Arthur.

Próximo do período em que se separou da influencer fitness, o vencedor do Big Brother Brasil de 2022 foi entrevistado pelo coach de finanças, há quatro meses. Na entrevista, Arthur falou sobre as críticas que sofreu quando reatou a relação com Maíra, após algumas traições do ator.



Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Thiago Nigro e Maíra Cardi se conheceram no ano passado, quando o coach financeiro procurou a influenciadora fitness para ajudá-lo a emagrecer.

Na época, Maíra estava com Arthur, enquanto Thiago estava em uma relação com a empresária Camila Ferreira, de quem se separou no início de fevereiro, após dez anos de relação.

Camila recebeu mensagens de solidariedade em suas redes sociais. Segundo alguns comentários, Maíra também prestou serviço de consultoria de emagrecimento para a ex de Thiago Nigro na mesma época.

"Os dois te apunhalaram nas costas. Chocada. Nunca imaginei que ele faria algo desse tipo. Sinceramente, eu consigo imaginar a sua dor. Fica bem", escreveu um usuário para a ex de Thiago Nigro.