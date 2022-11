Ash Ketchum vence campeonato mundial e se torna mestre Pokémon

Após mais de 25 anos, Ash Ketchum venceu o campeonato mundial de Pokémon no episódio mais recente da animação. O personagem saiu vitorioso de uma liga local e conquistou o título mundial, se tornando um mestre Pokémon.

A caminhada de Ash para se tornar um campeão mundial foi iniciada no primeiro episódio da animação, lançado em 1997 pela rede TXN, em Tóquio. Atualmente, a série está na 25ª temporada.

A Netflix anunciou, recentemente, que a franquia de Pokémon ganhará uma série em live-action. A produção terá o roteirista Joe Henderson, que também trabalha em Lucifer.

Para comemorar, o Twitter oficial de Pokémon decidiu parabenizar o personagem. Confira a postagem:

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3