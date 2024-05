Ator global diz que está sem drogas e álcool há 27 anos | A TARDE

O ator Felipe Camargo, de 63 anos, revelou, em entrevista ao O Globo, que está há mais de 27 anos sem beber e usar drogas. Ele contou ao jornal que aprendeu a lidar com a situação quando descobriu que tinha um problema de dependência.

“Isso aí é uma coisa que na verdade é para a vida toda [...] E não é fácil, porque não é fácil viver de qualquer forma. Mas isso mudou a minha vida completamente, quando eu descobri que eu tinha um problema”, revelou.

Segundo Camargo, o início da busca por sobriedade foi difícil. “Claro que não é de uma hora para outra, até porque os problemas sempre vão existir. A vida é essa: resolver problemas. Mas vai ficando melhor, cada vez mais interessante e mais rico viver. É claro que eu fui buscando outras maneiras de me divertir”, relatou.

Na ocasião, o ator disse ainda que o álcool e as drogas o deixavam careta. “Estava com uma visão tão pequena. Se você está viciado numa coisa, ela toma um lugar enorme na tua vida e te priva de outras milhares de coisas muito mais ricas do que essa porcaria que está te consumindo.”

Publicações relacionadas