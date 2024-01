Atriz Claudia Alencar está internada em estado grave, diz filho | A TARDE

A atriz Claudia Alencar, está internada em estado grave após contrair uma infecção bacteriana durante uma cirurgia. As informações são do filho da atriz Yann Hatchuel. A atriz, de 73 anos, está hospitalizada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, desde o último domingo, 17.

“Ela está internada no CTI, com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso”, disse Hatchuel.

Segundo Hatchuel, a atriz começou a sentir muita dor e foi ao hospital devido ao agravamento da condição.

“O braço está muito inchado, ela está muito inchada. O estado não está legal. Eu estou vendo exames, a gravidade... Tentando ver se dá para ir para o Rio, moro em Los Angeles. Na correria e no estresse, vendo o que dá para fazer. Fico em contato com os amigos dela. Todo mundo se organizando para se revezar, para estar com ela, mas o estado está grave. Ela não está bem”, finaliza o filho da atriz.

Recentemente, Claudia foi escalada para um papel em "Beleza fatal", novela da HBO Max. Ela está afastada das telas desde 2017, quando fez uma participação na novela da TV Globo "Rock story".