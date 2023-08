Band estuda Cátia Fonseca nas manhãs para disputar audiência

Estudando formas de disputar a audiência nas manhãs, a Band deve transferir a apresentadora Cátia Fonseca, que atualmente apresenta o 'Melhor da Tarde', para o turno matutino.

A emissora avalia a transferência para entrar na batalha pela audiência do horário, que atualmente conta com Patrícia Poeta no 'Encontro', os desenhos do SBT, Ronnie Von na RedeTV!, Hoje em Dia na Record, entre outros.

Atualmente, Catia recebe o comando da emissora com 3 pontos deixados pelos 'Donos da Bola' e entrega com média de 2 pontos.

A avaliação da Band, no entanto, é que a atração vespertina conta com bons anunciantes. Se a mudança for concretizada, Edu Guedes, que apresenta um programa nas manhãs da emissora, assumiria um quadro na atração de Catia.

Vale lembrar que em agosto a emissora estreia o Melhor da Noite, atração comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, que substituirá o 'Faustão na Band'.