Band transmitirá ao vivo show de Ivete Sangalo na Virada Salvador | A TARDE

A Band vai exibir ao vivo, no próximo domingo, 31, o show da cantora Ivete Sangalo que será realizado durante o Festival Virada Salvador. A artista será responsável por fazer a contagem regressiva para o início do ano de 2024. A exibição do evento ao vivo surge após a autorização da Globo.

A autorização deve-se ao contrato que Ivete mantém com a TV Globo. A artista deve subir ao palco da Arena Daniela Mercury, localizada no bairro da Boca do Rio, a partir das 23h30.

A liberação da Globo para a Band foi concedida nesta sexta-feira, 29, o que foi celebrado pela emissora do Morumbi, tendo em vista que Ivete pode ser um chamariz importante de audiência. O objetivo é tentar vencer o SBT, que manterá sua programação normal na virada.

Até então, a emissora transmitiria no horário outros shows do Festival Virada Salvador e do Réveillon do Recife (PE), mesclando conteúdo gravado e ao vivo. Na programação estão previstas a exibição de shows dos seguintes artistas: Alceu Valença; Anitta; Claudia Leitte; João Gomes; Ana Castela; Mari Fernandez; Pabllo Vittar; Psirico; Simone; Timbalada; Xanddy Harmonia; Zé Vaqueiro; Xandy Avião e Nattan.

O Festival Virada Salvador será exibido ao vivo pela Band com apresentação de Betinho, Juliana Guimarães e Pâmela Lucciola. A transmissão entra no ar às 22h, logo após o Perrengue na Band.