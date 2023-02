BBB: Time de Fred Nicácio entra na Justiça por intolerância religiosa

Um diálogo na casa do Big Brother Brasil (BBB) na tarde desta segunda-feira, 20, pode virar caso de Justiça. Após Cristian, Gustavo e Key Alves dizerem ter medo do participante Fred Nicácio por conta da sua religião, a equipe jurídica do médico, que é da Umbanda, afirmou que tentará levar o caso para o tribunal.



“Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica de Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis”, escreveu a equipe em nota nas redes sociais.

Em uma das falas, proferidas por Cristian, a manifestação religiosa do médico foi citada. “Eu vi ele [Fred Nicácio] parado fazendo ‘os negócios’ dele. Quando olhei de novo, o Gustavo estava rezando. Daí eu fiquei com medo e rezei também”, disse o participante.

Na edicão do BBB desta segunda-feira, 20, o apresentador Tadeu Schmidt deu uma longa bronca nos participantes por conta do caso de intolerância religiosa.