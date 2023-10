Benjamin Back é recontratado e volta ao SBT 5 meses após ser demitido | A TARDE

O apresentador Benjamin Back, do "Domingol com Benja" na CNN Brasil, anunciou sua volta ao SBT após cinco meses de sua demissão do cargo de titular do programa esportivo "Arena SBT".

O retorno foi revelado durante uma interação com internautas, após críticas direcionadas a um comentário sobre a ida do técnico Tite para o Flamengo.

"Que cara idiota. Ele foi chutado do SBT e a CNN o contratou. Quem é Benjamin Back para apontar o dedo para outra pessoa. Tite vai continuar sendo maior técnico do Corinthians", escreveu um internauta.

Benjamin o chamou de infeliz e afirmou que já havia sido recontratado pela emissora de Silvio Santos. "Já fui recontratado".

A reintegração acontece após sua dispensa em abril deste ano, como parte de uma reorganização de custos no departamento esportivo do canal.