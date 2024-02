Carol Barcellos rebate acusação de traição: "história não é bem essa" | A TARDE

Depois de ser exposta pela ex melhor amiga, de quem foi madrinha de casamento, a jornalista Carol Barcellos decidiu dar a sua versão sobre a acusação de traição de Renata Heilborn, que a acusa de ter se envolvido com seu então marido, o também jornalista Marcelo Courrege, quando ainda eram casados.

Renata Heilborn postou nas redes que descobriu “da pior maneira” o caso extraconjugal do rapaz com a global. A apresentadora do Globo Esporte se defendeu e falou ao o colunista Leo Dias sobre a postagem que, segundo ela, contém “muitas mentiras”.



Em sua rede social, Carol afirma que “a história não é bem essa”. Ela e Courrege teriam começado a se relacionar em setembro do ano passado, mesma época em que o jornalista se separou de Renata. Mas o fim do caamento só foi oficializado em novembro. O relacionamento com Carol Barcellos foi anunciado publicamente ontem, 12.