César Filho abre o jogo sobre conversas com a Record: "Já fiz de tudo" | A TARDE

O apresentador César Filho, atualmente na Record TV, não teve o contrato renovado com a emissora e deve estar de saída da casa após 9 anos.

Ele afirmou, no entanto, que ainda está negociando o futuro no canal, falou em esperança e disse ainda haver chances de não encerrar o contrato.

"São 9 anos [na Record]. A gente está negociando, não perdi as esperanças. A gente está conversando ainda, existe uma possibilidade. Eu já fiz de tudo na televisão e em todas as emissoras. O que for verdade vai aparecer e vai prevalecer", contou o apresentador em entrevista ao 'A Tarde é Sua'.

"Por onde eu passei, sempre acabou dando certo. Passei por todas as emissoras e sempre fui muito feliz. Claro que tem a ver com o publico, que te acompanha", disse.

Segundo rumores, Cesar Filho, que já gravou piloto de programa no SBT e é cotado para integrar o elenco de uma nova atração no canal, segue na Record TV até o dia 22 de dezembro.