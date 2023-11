César Filho não renova com a Record TV e deixa emissora após 9 anos | A TARDE

Atualmente na apresentação do 'Hoje em Dia', César Filho está com os dias contados na Record TV. O jornalista e a emissora não chegaram a um acordo e o contrato, que encerra em 31 de dezembro desde ano, não será renovado.

César Filho está na emissora desde 2015 e, além do matinal, já apresentou também o "Aeroporto: Área Restrita".

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, ele segue no 'Hoje em Dia' até o último dia do contrato e deve participar também do 'Família Record', que reúne os apresentadores, jornalistas e atores da casa para um 'amigo secreto'.

Vale lembrar que Filho recentemente esteve no SBT e conversa com a emissora para possível contratação. A grande chance é que ele integre uma atração ao lado de nomes como Chris Flores e Cristina Rocha.