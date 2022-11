Christiane Pelajo deixa a Globo após 26 anos: "pensar mais em mim"

A jornalista Christiane Pelajo, que comandava o 'Conexão GloboNews', pediu demissão da Tv Globo após 26 anos na emissora. Antes ela já havia apresentado o Jornal da Globo, SPTV, entre outros.

Nas redes sociais, Pelajo refletiu sobre a volatilidade da vida. "Há 26 anos, apresento jornal todos os dias. Dei inúmeros bom dia, boa tarde e boa noite no ar! Apresentei jornal sozinha, em dupla e até em trio! Fiz muitas reportagens especiais, das quais me orgulho imensamente! Ganhei prêmios", escreveu.

Ela lembrou, em seguida, que participou de grandes coberturas jornalísticas, entre elas na França, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Índia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, além de todas as regiões brasileiras.

"Sou super intensa em tudo o que eu faço! Me jogo mesmo! Sem medo! E me joguei com tudo nesses 26 anos de Globo e Globonews! Foi bom demais!!! Mas chegou a hora de pensar mais em mim! Quero aproveitar a vida, que ainda tem muitíssimo a me oferecer".

Por fim, ela agradeceu aos colegas e afirmou ter a sensação de dever cumprido. "Obrigada, especialmente, aos que acreditaram em mim e me deram espaço e oportunidade de mostrar o meu talento! Tenho certeza que sempre respondi à altura! Claro que refleti, analisei e meditei muito até tomar a decisão de deixar a TV Globo depois de tanto tempo! Foi a minha relação mais longeva! Mas saio com a certeza absoluta de que cumpri, com primor, todas as missões que recebi".

Segundo o Notícias da Tv, Pelajo já havia revelado o interesse de deixar a emissora, mas estava esperando o período de eleições passar.