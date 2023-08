Cid Moreira monta estúdio em casa e avisa: "Só aposento com 150 anos"

Ex-apresentador do "Jornal Nacional", Cid Moreira e sua esposa, a jornalista Fatima Moreira, estão se mudando de sua cobertura duplex para uma casa de 680 metros quadrados na serra do Rio de Janeiro. Essa mudança ocorre devido ao trabalho do casal, que está montando um estúdio equipado com tecnologia de ponta para produzir mais conteúdo.

Com 95 anos e 54 anos de carreira na Globo, Cid Moreira afirma que só pretende se aposentar aos 150 anos. "Trabalho na Globo há 54 anos. Já avisei que só me aposento com 150. Me sinto ótimo", declarou ele ao O Globo. Além de participações especiais na emissora, ele e sua esposa administram um canal na internet chamado "O Cid Moreira", onde compartilham sua rotina, recitam poesias e preparam pratos.

O apresentador enfrenta problemas nos rins e realiza tratamento de diálise há dois anos e meio. A jornalista Fatima auxilia no cuidado médico em casa, ligando a máquina da diálise todas as noites. "Quando vou me deitar a Fatima liga a máquina da diálise. Fico a noite toda fazendo o tratamento. Ela fez curso no hospital para cuidar de mim. É um amor infinito", afirma Cid.

Casada há 23 anos com Cid, a jornalista já planeja uma festa de aniversário para o marido. Ele chegará aos 96 anos no dia 29 de setembro: "Ele merece uma comemoração de arromba. Quando vamos nos deitar, abraçadinhos, sinto a força de vida que o Cid tem. Ele ama viver."