CNN e SBT formam pool com outros veículos para debate presidencial

Após pedido pré-candidatos sugerirem união de veículos para reduzir o número de debates, as emissoras CNN Brasil e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja e a rádio NovaBrasilFM formaram um pool para promoverem um debate entre os candidatos.

A CNN havia anunciado um debate para agosto, mas cancelou após Lula e Bolsonaro não confirmarem presença.

O debate será realizado no dia 24 de setembro nos estúdios do SBT em São Paulo.

Segundo o Notícias da Tv, a CNN Brasil, após cancelar o debate próprio, procurou também a Band para participar do pool.

O debate será apresentado por Carlos Nascimento, que já mediaria no SBT.

Na segunda-feira, 25, a jornalista Natuza Nery, da Globo News, criticou a falta de resposta de Lula e Bolsonaro.

"Quando um candidato opta por não participar de uma entrevista, deixa de oferecer a você, eleitora e eleitor, o que é essencial em uma democracia: a informação. A nós, jornalistas profissionais, cabe fazer perguntas com isenção, com independência, que interessam ao público, para que ele possa se preparar para o momento do voto", disse.

O debate em formato de pool foi sugerido por Lula, candidato do PT. Bolsonaro informou que debateria com Lula, mas já informou também que só participaria de debates no segundo turno.

Esta não é a primeira vez que o Brasil assiste a um debate no modelo de pool de veículos. na eleição presidencial de 1989 houve dois debates realizados por um pool formado por Rede Globo, SBT, Rede Manchete e Rede Bandeirantes.