Com baixa audiência, Cátia Fonseca pode deixar tardes da Band; entenda | A TARDE

Apresentadora do 'Melhor da Tarde', Cátia Fonseca pode deixar o turno vespertino da Band devido aos baixos números apresentados no Ibope do programa diário de entretenimento e variedades.

A atração tem registrado média de menos de um ponto de audiência e a emissora decidiu promover alterações.

Segundo o jornalista Hialley Gouveia, o programa pode ganhar novo nome e horário, passando para a manhã e virando 'Melhor da Manhã'.

O assunto ainda é analisado pela emissora, que até o momento não se pronunciou.