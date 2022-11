Constantino se demite após ser chamado de 'puxa-saco de presidente'

O comentarista Rodrigo Constantino abandonou o "3 em 1", na Jovem Pan, e se demitiu da emissora nesta quarta-feira, 16, após ser chamado de 'puxa-saco de presidente' pelo comentarista Leonardo Grandini.

Grandini afirmou que não é incoerente, como Constantino, e que rompeu com vários nomes do Partido dos Trabalhadores durante a censura à emissora.

"Então, ao contrário de você que é puxa-saco do presidente da República, eu não puxo o saco de ninguém", disse o comentarista. Em seguida, Constantino afirmou que não era obrigado a ouvir as acusações e desligou a câmera.

"O Paulo, continua o programa aí! Eu não sou obrigado a ouvir isso, não! Continua o programa sem mim! Cansei, cansei, avisa o Tutinha que eu cansei".

Após a confusão, o apresentador Paulo Mathias chamou o intervalo comercial. "Estamos precisando! A gente já volta", disse.

No Twitter, Constantino afirmou que tudo na vida tem limite. "Eu estudo, eu tenho bagagem, eu gosto de debater a sério. Aí vem um moleque que estava com broche do Ladrão fazendo campanha com Dirceu me chamar de puxa-saco de presidente?! Chega! Eu não preciso disso na minha vida. Querem treta de boteco, chamem outro".

Confira o vídeo.

Gravíssimo: Rodrigo Constantino não tankou e foi de penico ao vivo pic.twitter.com/Jo5Rr2FXhl — Jairme (@jairmearrependi) November 16, 2022