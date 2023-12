Cristian Bell é nome confirmado no grupo 'Camarote' no BBB24, diz site | A TARDE

O BBB 24 já está batendo na porta. Com estreia prevista para 8 de janeiro, as especulações sobre os novos participantes da casa mais vigiada do Brasil já começaram.

Um dos influenciadores digitais mais conhecidos de Salvador é nome confirmado na casa cercada por câmeras para 2024. Cristian Bell acumula mais de quatro milhões de seguidores somente em uma de suas redes sociais. A informação foi divulgada pela coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Conhecido pelos vídeos de humor, Cristian também é cantor, compositor, roteirista e diretor. O artista fará parte do grupo “Camarote”, constituído por famosos.

Recentemente, o nome de Cristian estava recorrente nos noticiários, pois chegou a ser acusado por internautas de ser um dos culpados pela morte do influenciador Rodrigo Amendoim, que era seu amigo.