Davi recebe alerta do X após divulgar pix para ajuda ao RS | A TARDE

Davi Brito recebeu um alerta do X, antigo Twitter, após divulgar sua chave pix para arrecadar ajuda para moradores do Rio Grande do Sul. A plataforma fez o alerta por causa da falta de confiabilidade.

“Não há informações sobre o destino desse dinheiro. É um pix pessoal, sem explicação sobre prestação de contas ou qual é o objetivo da ação. Nenhum contexto foi dado para o público, portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar”, diz o aviso do X.

Fãs de Davi saíram em defesa e disseram que outros famosos também divulgaram suas próprias contas para a arrecadação. Entre eles, estão Whindersson Nunes, Nego Di e Felipe Neto.

Davi disse que ganhou a passagem de ida e volta para o Rio Grande do Sul de uma empresa e mostrou nas redes sociais que embarcou em direção ao estado na madrugada desta terça-feira, 7. O ex-BBB ainda disse que está disposto a ajudar de todas as formas o RS.

Além disso, divulgou imagens de print de mensagens, comprovantes de pix e fotos. O ex-BBB comprou uma carreta de água para ajudar o município de Canoas, um dos mais prejudicados da região. Além disso, conseguiu ultrapassar a meta de R$ 60 mil, que tinha estipulado para ajudar o RS. Em meio as publicações, também informou que o Instagram de sua irmã, Raquel Brito, foi hackeado mais uma vez.

