Dudu Camargo deve ser demitido do SBT após retorno das férias

O apresentador Dudu Camargo encontra-se atualmente em período de férias, utilizando os dias acumulados. No entanto, informações extraoficiais sugerem que ele não retornará à apresentação do programa 'Primeiro Impacto'.

A Comunicação do SBT, de forma cautelosa, confirma apenas a licença do apresentador, evitando entrar em detalhes sobre os rumores que circulam em diversos setores da emissora, incluindo a redação jornalística.

Dudu Camargo teve participações em diversos programas da casa e, em 2016, ganhou destaque ao apresentar o "Fofocando", aparecendo diariamente trajando um smoking. Posteriormente, foi testado e aprovado como apresentador do novo jornal matinal, criado pelo próprio Silvio Santos.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, a frequente falta de pontualidade, bem como o hábito de chegar sempre com dez ou quinze minutos de atraso antes de entrar no ar, foram fatores determinantes para sua possível exclusão.

Como se trata de um caso que envolve diretamente o proprietário da emissora, Silvio Santos, caberá a ele a palavra final sobre o assunto. No entanto, se depender apenas da direção da TV, tudo indica que a passagem de Dudu Camargo pela casa chegará ao fim.