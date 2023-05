Emissora encerra operações na TV após 28 anos e seguirá apenas na web

Após ficar no ar por 30 anos, o canal Shoptime anunciou que vai encerrar as operações na TV em junho e, a partir daí, seguirá apenas com transmissões pela internet.

O canal, que pertence à Americanas S.A., atualmente em recuperação judicial, afirmou que sua programação ficará limitada aos seus canais nas plataformas digitais.

“A TV Shoptime vai mudar. A partir de 1/6 ela será digital e você poderá assistir de qualquer lugar pelo nosso canal”, diz o comunicado.

O Shoptime, canal de televendas, foi lançado em 6 de novembro de 1995 como parte do plano de expansão da operadora Multicanal, que posteriormente se tornou a NET e agora é a Claro.

Inspirado no formato de home shopping dos Estados Unidos, o canal tinha programação 24 horas dedicada a ofertas de produtos. Além da operadora de TV, as Organizações Globo detinham 40% das ações e as Lojas Americanas possuíam 10%.

Mais tarde, a empresa foi totalmente integrada ao grupo B2W Digital, que em 2021 passou a se chamar Americanas S.A.