Evaristo Costa é hospitalizado com fortes dores: “sem dormir” | A TARDE

O jornalista Evaristo Costa precisou de assistência médica na sexta-feira, 11, devido a complicações decorrentes da Doença de Crohn. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou detalhes da situação e atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde.

"A minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe novamente ao médico com algumas complicações. E agora, para a emergência novamente. Estão me perguntando se estou com dor. Sim, estou com fortes dores abdominais", começou Evaristo.

O jornalista também mencionou outros sintomas além da dor, como "muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso". Ele explicou que esses sintomas o levam à fraqueza e fadiga, e a baixa imunidade deixa seu corpo vulnerável a vírus e bactérias, como ocorreu com uma infecção em sua perna há um mês.

Evaristo revelou que precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI): "Como não consigo dormir, resolvi dar uma volta pelo hospital de cadeira de rodas, porque não tenho forças para andar. Brincadeira, claro. Vou ter que passar a noite na UTI".

Na manhã deste sábado, 13, o jornalista tranquilizou seus fãs, afirmando: "Um homem de banho tomado e sem dor não quer guerra com ninguém", em seus Stories.

O que é a Doença de Crohn?

A Doença de Crohn é uma condição inflamatória que afeta o trato gastrointestinal. Os sintomas variam de pessoa para pessoa e podem incluir dor abdominal, diarreia, perda de peso, fadiga e, em alguns casos, sangramento retal. A inflamação causada pela doença pode afetar as camadas profundas do revestimento do trato gastrointestinal e pode levar a complicações como estreitamento das vias intestinais, formação de fístulas (conexões anormais entre órgãos), abscessos e outros problemas.

A causa exata da Doença de Crohn não é completamente compreendida, mas é considerada uma combinação de fatores genéticos, ambientais e do sistema imunológico. Não há cura para a Doença de Crohn, mas existem tratamentos disponíveis para controlar os sintomas, reduzir a inflamação e melhorar a qualidade de vida do paciente.